Экс-менеджер клубов Серии А Чинквини: Соболев староват для переезда в Италию

Бывший менеджер сборной России, ряда клубов итальянской Серии А и "Зенита" Оресте Чинквини заявил, что нападающий Александр Соболев уже стар для переезда в Италию, однако может принести пользу петербургской команде.
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