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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беверли оскорбился после того, как «Клипперс» предложили ему повышение только после просьбы Кавая: «Вы с ним вообще зачем разговаривали?»

Экс-игрок НБА Патрик Беверли рассказал, что руководство «Клипперс» фактически согласовывало условия его контракта с Каваем Ленардом , чем оскорбило защитника и заставило его окончательно принять решение об уходе из команды.

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