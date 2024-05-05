Журналист из ФРГ не выдал свое инкогнито на выставке в Парке Победы

Весьма любопытный и забавный репортаж своего собственного корреспондента в Москве выдал Welt. Собкор немецкого ежедневника поведал, как он посетил выставку битой западной военной техники в российской столице.
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