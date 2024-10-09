Почему муж стал скуфом: семейное счастье или тоска?

Психолог объяснил происходящее с мужчинами. 123RF/legion-media.ruЧасто в браке мужчина запускает себя: забывает про свой внешний вид, отращивает живот, пренебрегает гигиеной, обзаводится вредными привычками и т.
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