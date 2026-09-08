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БПЛА ВСУ атаковали трассы, вокзал и жилые кварталы ДНР: есть жертвы

БПЛА ВСУ атаковали трассы, вокзал и жилые кварталы ДНР: есть жертвы

ДОНЕЦК, 9 сентября, ФедералПресс. Массированное применение ударных дронов противником в течение прошедшего дня привело к человеческим потерям и масштабным разрушениям гражданских объектов в девяти муниципальных округах ДНР.

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