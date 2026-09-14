Война будет другой и короткой: Россия осадила европейцев

"Потенциально иная война" — уже не дипломатический сигнал, а прямое и жесткое предупреждение отправил глава нашего внешнеполитического ведомства в адрес европейских властей.
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