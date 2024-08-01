FT: Евросоюз и США пытаются предотвратить масштабную войну на Ближнем Востоке

Дипломаты США и ЕС провели срочные переговоры в попытке деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Представители Белого дома обсуждали вопрос в Саудовской Аравии, в то время как внешнеполитическая служба Евросоюза сосредоточилась на иранских чиновниках, утверждает Financial Time (FT).
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