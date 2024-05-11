Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Для чего белые плантаторы ввозили негров в Америку ? Для эксплуатации! Чтобы негры работали и платить ...ДаёшРивалюцию! Ти...
  • Владимир Акулов
    Начальство  кормится  с  мигрантов.ДаёшРивалюцию! Ти...
  • леонид рыбаков
    А что нам скажет товарищ ВолодинНескончаемая песня

В Ереване многотысячная толпа пытается свергнуть Пашиняна. Россия на помощь армянскому премьеру не торопится

В Ереване многотысячная толпа пытается свергнуть Пашиняна. Россия на помощь армянскому премьеру не торопится

В Ереване многотысячная толпа пытается свергнуть Пашиняна. Россия на помощь армянскому премьеру не торопится Теперь становится понятно почему премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с Владимиром Путиным состоявшейся накануне 9 мая поспешил домой, и ответил отказом на предложение своего российского коллеги поприсутствовать на Параде Победы на Красной площади.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх