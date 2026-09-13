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МОСИНФОРМ

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Сорта яблок для пирогов и заготовок представлены на московских ярмарках

Сорта яблок для пирогов и заготовок представлены на московских ярмарках

День шарлотки и осенних пирогов отмечается 13 сентября, этот неофициальный праздник — хороший повод узнать о сортах отечественных яблок и х свойствах.

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