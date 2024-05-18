Этот маленький, неопрятный человечек в хаки за какие-то пять лет изуродовал собственную страну, окровавил ее, и пустил в расход и бега несчастных украинцев REUTERS Автор: Виктория КУЗНЕЦОВА Киевлянка, оказавшаяся накануне СВО на территории России, следит за тем, что творится в родном городе по переписке со старыми знакомыми и соседями.
Пять лет правления Зеленского: Этот маленький неопрятный негодяй убил своих граждан больше, чем Пол Пот
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Хахлы сами запустили жыдовню во власть, так чему им обижаться? Зелепузик, Потрошенко, Яйценюх, Ярош, Трупчинов и пр., да это синагога на пленере, не хило оттянулись кагтавые... Зелепузик виновен в геноциде не только русских, но и хахлов ванучих, он - садист-убийца, маньяк!
Ответить
1 час.
Ваша Светлость
Навоз это новое агрегатное состояние для хахла!:))) Они перманентное дерьмо, а на полях сражений переходят в новое, высшее своё агрегатное состояние.
Ответить
1 час.
Евгений МакЛауд
своих он не уничтожал, а невмеруны для евреев, удобрение. Зеля очищает территорию для переселения евреев из исраиловки. Никогда евреям так хорошо не жилось как под боком у русских
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии