Пять лет правления Зеленского: Этот маленький неопрятный негодяй убил своих граждан больше, чем Пол Пот

Ваша Светлость Хахлы сами запустили жыдовню во власть, так чему им обижаться? Зелепузик, Потрошенко, Яйценюх, Ярош, Трупчинов и пр., да это синагога на пленере, не хило оттянулись кагтавые... Зелепузик виновен в геноциде не только русских, но и хахлов ванучих, он - садист-убийца, маньяк!

Ваша Светлость Навоз это новое агрегатное состояние для хахла!:))) Они перманентное дерьмо, а на полях сражений переходят в новое, высшее своё агрегатное состояние.