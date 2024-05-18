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Пять лет правления Зеленского: Этот маленький неопрятный негодяй убил своих граждан больше, чем Пол Пот

Пять лет правления Зеленского: Этот маленький неопрятный негодяй убил своих граждан больше, чем Пол Пот

Этот маленький, неопрятный человечек в хаки за какие-то пять лет изуродовал собственную страну, окровавил ее, и пустил в расход и бега несчастных украинцев REUTERS Автор: Виктория КУЗНЕЦОВА Киевлянка, оказавшаяся накануне СВО на территории России, следит за тем, что творится в родном городе по переписке со старыми знакомыми и соседями.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Хахлы сами запустили жыдовню во власть, так чему им обижаться? Зелепузик, Потрошенко, Яйценюх, Ярош, Трупчинов и пр., да это синагога на пленере, не хило оттянулись кагтавые... Зелепузик виновен в геноциде не только русских, но и хахлов ванучих, он - садист-убийца, маньяк!
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1 час.
Ваша Светлость
Навоз это новое агрегатное состояние для хахла!:))) Они перманентное дерьмо, а на полях сражений переходят в новое, высшее своё агрегатное состояние.
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1 час.
Евгений МакЛауд
своих он не уничтожал, а невмеруны для евреев, удобрение. Зеля очищает территорию для переселения евреев из исраиловки. Никогда евреям так хорошо не жилось как под боком у русских
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21 мин.

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