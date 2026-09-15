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Завершилось лечение пациента, получавшего российскую вакцину от рака

Завершилось лечение пациента, получавшего российскую вакцину от рака

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Курс лечения первого пациента, получавшего отечественную мРНК-вакцину от меланомы кожи, завершился.

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