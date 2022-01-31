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Переводчик Азмуна о видео с Дзюбой: «Сердар переживал, ему было неприятно. Но это же шутка, адекватные болельщики все понимают»

Бако Почоев, переводчик нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал о реакции иранца на видео из раздевалки «Зенита», где они вместе с Артемом Дзюбой изображали половой акт.

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