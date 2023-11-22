Вынесен приговор в отношении бывшего начальника УМВД России по Амурской области

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с УФСБ России по Амурской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника УМВД России по Амурской области Николая Аксенова и бывшего начальника тыла этого же управления Михаила Робканова, которые обвиняются в злоупотреблении своими должностными полномочиями (чч.