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Выборов на Украине не будет: сводка событий спецоперации по данным на 17 сентября

Выборов на Украине не будет: сводка событий спецоперации по данным на 17 сентября

Украина не будет проводить президентские выборы, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Украинское законодательство запрещает голосовать в период военного положения, сообщает Life.

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