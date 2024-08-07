На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT. Об этом сообщил генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней министерства охраны здоровья страны Руслан Савчук 7 августа.
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