"РГ": в зоне СВО применили новейшую версию российского дрона-камикадзе "Куб"

В зоне СВО применили последнюю версию дрона-камикадзе "Куб-10Э", пишет "Российская газета". По данным издания, улучшенную версию БПЛА использовали на фронте спустя год, после того как концерн "Калашников" в декабре 2023-го начал поставки модифицированного дрона в ВС.