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"РГ": в зоне СВО применили новейшую версию российского дрона-камикадзе "Куб"

"РГ": в зоне СВО применили новейшую версию российского дрона-камикадзе "Куб"

В зоне СВО применили последнюю версию дрона-камикадзе "Куб-10Э", пишет "Российская газета". По данным издания, улучшенную версию БПЛА использовали на фронте спустя год, после того как концерн "Калашников" в декабре 2023-го начал поставки модифицированного дрона в ВС.

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