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Ворота гаража насмерть придавили рабочего электростанции на Камчатке

Ворота гаража насмерть придавили рабочего электростанции на Камчатке

На Камчатке дверь гараж сорвалась с петель и насмерть придавила сотрудника дизельной электростанции. Соответствующую информацию в среду, 22 мая, опубликовало региональное управление Следственного комитета России.

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