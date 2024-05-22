Ворота гаража насмерть придавили рабочего электростанции на Камчатке

На Камчатке дверь гараж сорвалась с петель и насмерть придавила сотрудника дизельной электростанции. Соответствующую информацию в среду, 22 мая, опубликовало региональное управление Следственного комитета России.
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