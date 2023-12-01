TVL Sui превысил $150 млн, демонстрируя стремительный импульс DeFi

Sui, новаторская платформа блокчейна и смарт-контрактов первого уровня, превзошла все ожидания всего за шесть месяцев с момента запуска основной сети, превысив общую заблокированную стоимость (TVL) в 150 миллионов долларов США, согласно данным DefiLlama.
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