TVL Sui превысил $150 млн, демонстрируя стремительный импульс DeFi

Sui, новаторская платформа блокчейна и смарт-контрактов первого уровня, превзошла все ожидания всего за шесть месяцев с момента запуска основной сети, превысив общую заблокированную стоимость (TVL) в 150 миллионов долларов США, согласно данным DefiLlama.