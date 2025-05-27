Кубок Чемпиона России. «Торпедо-Горький» примет «Химик» в 6-м матче финала при 3-2 в серии

С текущего сезона победитель плей-офф Olimpbet ВХЛ будет считаться чемпионом России. ВХЛ Кубок Чемпиона России Финал «Торпедо-Горький» – «Химик» – 19:00 Счет в серии: 3-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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