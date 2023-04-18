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Миллиардер в очередной раз заявил, что ИИ может быть крайне опасным и обладает «потенциалом уничтожения цивилизаций»

Миллиардер в очередной раз заявил, что ИИ может быть крайне опасным и обладает «потенциалом уничтожения цивилизаций»

﻿﻿Американский предприниматель Илон Маск намерен создать чат-бота TruthGPT с искусственным интеллектом как противоположность ChatGPT, обученного «лжи и политкорректности».

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