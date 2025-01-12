Мастерс 2025: Нил Робертсон реализовал потрясающий камбэк

В первый день турнира Мастерс 2025 Нил Робертсон провел захватывающую борьбу против Джона Хиггинса, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Расписание трансляции - 1/8 финала Нил Робертсон провел один из своих лучших матчей в карьере.