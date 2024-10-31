Военнопленный Погорелов: в ВСУ из-за потерь появились роты с мертвыми душами

В 58-й бригаде ВСУ из-за потерь личного состава и коррупции появились роты с мертвыми душами. Об этом сообщил мобилизованный заключенный, бывший офицер полиции Украины, военнопленный Роберт Погорелов в беседе с РИА «Новости».
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