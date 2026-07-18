Минтранс предложил новые правила заключения трудовых договоров на морских судах

Минтранс России планирует обновить правила заключения трудовых договоров на морских судах. Проект соответствующих изменений в Кодекс торгового мореплавания уже вынесен на общественное обсуждение, сообщили в ведомстве.
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