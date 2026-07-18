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Минтранс предложил новые правила заключения трудовых договоров на морских судах

Минтранс предложил новые правила заключения трудовых договоров на морских судах

Минтранс России планирует обновить правила заключения трудовых договоров на морских судах. Проект соответствующих изменений в Кодекс торгового мореплавания уже вынесен на общественное обсуждение, сообщили в ведомстве.

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