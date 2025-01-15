В Костромской области автополицейские помогли водителю, попавшему на дороге в трудную ситуацию

В Костромском районе на 15-м км автодороги Кострома - Буй старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Эльдар Халилов и инспектор ДПС капитан полиции Дмитрий Макаров обратили внимание на автомобиль «Нива».
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