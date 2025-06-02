Трамп поддержал репостом в соцсети теорию о смерти Байдена

Президент США Дональд Трамп сделал репост в своей социальной сети Truth Social публикации анонимного пользователя с утверждением о том, что его предшественника, Джо Байдена, с 2020 года заменяли клоны или роботы.
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