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Госдума приняла пакет законов об ограничениях для скрывающихся релокантов

Госдума приняла пакет законов об ограничениях для скрывающихся релокантов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях приняла в окончательном чтении пакет законов о применении ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения административного или уголовного наказания.

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