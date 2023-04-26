Мадрид (ATP). Первый круг. Котов сыграет с Отте, Вавринка встретится с Кресси, Бублик – с Галаном

Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 26 апреля – 7 мая 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Первый круг Ибин У (Китай) Алекс Молчан (Словакия) Дата проведения 26 апреля, 13.
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