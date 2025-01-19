FPV-дрон «Князь Вандал» в 2025 году могут полностью сделать российским

Специалисты в 2025 году будут работать над импортозамещением компонентов оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», рассказал гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
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