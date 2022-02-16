В Приморском крае полицейские и общественники организовали для школьников брейн-ринг на знание Правил дорожного движения

На Станции юных техников города Артема в формате брейн-ринга состоялся финал игровой программы по Правилам дорожного движения среди команд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).

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