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Смертность от алкоголизма в России

Смертность от алкоголизма в России

  Угроза коронавируса — серьезное испытание для психики. Все мы «выдернуты» из привычного ритма жизни, поражены в правах и свободах, у многих упали доходы, кто-то вообще лишился работы.

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