Саудовская Аравия: операции в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) были приостановлены до 24:00 (21:00 по Гринвичу) после того, как три человека были убиты и еще 36 ранены в результате ракетного удара хуситов по Терминалу 3 ранее в тот же день.
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