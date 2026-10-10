Саудовская Аравия: операции в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) были приостановлены до 24:00 (21:00 по Гринвичу) после того, как три человека были убиты и еще 36 ранены в результате ракетного удара хуситов по Терминалу 3 ранее в тот же день.