США принуждают ЕС направить Украине замороженные российские активы

Большая часть арестованных средств остались в руках европейских стран.Инсайдерский телеграм-канал "ЗеРада" сообщает, что из-за провала согласования бюджета на оказание помощи Украине, Белый дом начал давить на Евросоюз с целью обеспечить поддержку Киева на достаточном уровне.