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Китай

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Воздушное представление в честь 75-летия ВВС НОАК в Чжухае

12 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн -- 11 ноября в рамках 15-й Китайской международной авиационно-космической выставки в городе Чжухай /провинция Гуандун, Южный Китай/ состоялось воздушное представление, посвященное 75-й годовщине основания ВВС НОАК.

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