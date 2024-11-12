Воздушное представление в честь 75-летия ВВС НОАК в Чжухае

12 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн -- 11 ноября в рамках 15-й Китайской международной авиационно-космической выставки в городе Чжухай /провинция Гуандун, Южный Китай/ состоялось воздушное представление, посвященное 75-й годовщине основания ВВС НОАК.
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