Финансист Лосев: пошлины Трампа могут привести к мировому кризису

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут привести к мировому кризису и ударят в том числе по внутреннему рынку США, при этом страны ЕС и юго-восточной Азии пострадают существенно сильнее.
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