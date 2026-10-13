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Тульские новости

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В Болохово ищут мужчину, поджегшего автомобиль

В Болохово ищут мужчину, поджегшего автомобиль

Автомобиль в Болохово сгорел после того, как мужчина, снятый на видео очевидцами, предположительно, поджег его и скрылся.

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