Военное обозрение

3 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Калинин
    Я думал, что так и помрёт принцемЗавершилась церем...
  • Валентин Щербаков
    Вот какая-то хохлотварь угрожает в Крыму гражданам, а руководство проявляет трусость и не может выгнать эту сумасшедш...Чиновница киевско...
  • В С
    Ловкая статья. Дефицит б.к есть! Пригожин не лукавит, а справедливо негодует. Зачем же мы сдаём мощные Гиацинты 152мм...Пригожин попросил...

Замглавы МИД РФ: Россия пытается удержать отношения с США от перехода к открытому вооруженному конфликту

Замглавы МИД РФ: Россия пытается удержать отношения с США от перехода к открытому вооруженному конфликту

В настоящее время власти Российской Федерации предпринимают определенные усилия и действия, чтобы предотвратить дальнейший «провал в пропасть» прямой конфронтации отношений с США.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх