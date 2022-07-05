Новый поворот в карьере хавбека «Зенита» Вендела: агент настаивает!

Полузащитник «Зенита» Вендел может покинуть Россию и продолжить карьеру в Европе. Агент бразильца предложил его услуги «Наполи» и «Эвертону», которые интересовались Венделом ещё до его перехода в «Зенит», информирует Coluna Dofla.