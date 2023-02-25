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Заочный диалог Пригожина и Куйвашева продолжился на повышенных тонах

Заочный диалог Пригожина и Куйвашева продолжился на повышенных тонах

Заочный диалог Пригожина и Куйвашева продолжился на повышенных тонах Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, раскритиковавшему бизнесмена за «желание совать нос в региональное управление».

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