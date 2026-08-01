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«Локомотив» сообщил, сколько пропустит получивший травму в матче против «Динамо» Мх Митрюшкин

«Локомотив» сообщил, сколько пропустит получивший травму в матче против «Динамо» Мх Митрюшкин

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин пропустит как минимум один матч РПЛ из-за повреждения.Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин пропустит как минимум один матч РПЛ из-за повреждения.

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