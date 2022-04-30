Джадд Трамп обыгрывает Марка Уильямса в третьей сессии полуфинала Чемпионата Мира 2022 по снукеру со счетом 13-11, сообщает World Snooker Марк Уильямс (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Марк Уильямс взял шесть из восьми фреймов вечерней сессии, оказав достойное сопротивление со счетом 13-11 в борьбе с Джаддом Трампом в своем полуфинале Чемпионата Мира 2022 по снукеру.