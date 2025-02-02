Ганчев: Харьков на фоне принудительной мобилизации превратился в женский город

Харьков превратился в город женщин, поскольку мужская половина населения прячется от военкомов. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
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