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Ганчев: Харьков на фоне принудительной мобилизации превратился в женский город

Ганчев: Харьков на фоне принудительной мобилизации превратился в женский город

Харьков превратился в город женщин, поскольку мужская половина населения прячется от военкомов. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

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