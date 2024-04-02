"Общественное": в украинском городе Сумы произошел взрыв

Ранее объявленная в Сумской области воздушная тревога до сих пор не снята. В марте российские военные нанесли массированные удары по объектам энергетики и ВПК страны, что вызвало серьезные последствия в различных регионах.
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