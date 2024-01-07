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Дакар-2024. Корнехо победил на 2-м этапе в зачете мотоциклов, Бранч сохранил лидерство в гонке

В Саудовской Аравии проходит второй этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Хинакия – Давадми). Гонщик «Хонды» Начо Корнехо быстрее всех преодолел спецучасток в зачете мотоциклов, лидером общего зачета остался Росс Бранч на «Хиро».

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