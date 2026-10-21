Историк Игорь Марзалюк рассказал, что после отказа Рогнеды выйти замуж за Владимира новгородский князь по наущению своего дяди Добрыни захватил Полоцк, обесчестил княжну на глазах у семьи, а затем убил её отца Рогволода и братьев.