Варим Мыло Сами! (ВИДЕО)

Увлечение мыловарением переживает сейчас настоящий бум, ведь создание мыла своими руками как процесс творческий приносит удовлетворение, восстанавливает гармонию в душе и способствует развитию творческого потенциала.
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