Никак не могу понять, почему пешеходы уверены в исправности тормозов у моей машины больше, чем я?!..

Разработанный сколковскими учёными робот-губернатор заявил о поддержке пенсионной реформы, отчитался о росте благосостояния населения, трахнул женщину-министра по социальным коммуникациям и скрылся с бюджетом области в неизвестном направлении.
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