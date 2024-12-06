Guardian: Салливан пообещал дать Украине новое вооружение к середине января

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком пообещал, что американская сторона даст Киеву множество боеприпасов и сотни единиц бронетехники к середине января 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии