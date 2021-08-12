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В Хабаровском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около восьми килограммов икры рыб осетровых видов

В Хабаровском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около восьми килограммов икры рыб осетровых видов

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021» сотрудники ОМВД России по Ульчскому району задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя.

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