17.04.24==Вывод ВСУ из новых регионов и снятие санкций. Путин назвал условия для завершения СВО

Путин: для начала переговоров Украина должна вывести войска из новых регионов Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ в пресс-центре МИД РФ, 14 июня 2024 года Президент Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО.