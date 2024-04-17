17.04.24==Вывод ВСУ из новых регионов и снятие санкций. Путин назвал условия для завершения СВО

Путин: для начала переговоров Украина должна вывести войска из новых регионов Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ в пресс-центре МИД РФ, 14 июня 2024 года Президент Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО.
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