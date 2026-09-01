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Сингапур ввёл выплаты до 55 тысяч долларов за детей на фоне рекордного падения рождаемости

Сингапур ввёл выплаты до 55 тысяч долларов за детей на фоне рекордного падения рождаемости

Власти Сингапура ввели выплаты до 55 тысяч долларов за детей на фоне рекордного падения рождаемости. Опрос показал, что каждый четвёртый житель города-государства не планирует иметь детей.

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